Coppock - MetaTrader 5脚本

Эдвард Коппок | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Lyopa
显示:
1645
等级:
(19)
已发布:
已更新:
coppock.mq5 (4.44 KB) 预览
真实作者:

Edward Coppock

它通过测量一条周期 10 的加权移动均线与两组变化率之和(周期 14 和 11)，显示长线买、卖点的时机。这是经典版本。

输入参数:

  • ROC1Period (周期 = 14) — 合计中的第一个变化率。
  • ROC2Period (周期 = 11) — 合计中的第二个变化率。
  • MAPeriod (周期 = 10) — 合计中的均线变化周期。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13141

