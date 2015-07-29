请观看如何免费下载自动交易
Coppock - MetaTrader 5脚本
发布者:
Vladimir Lyopa
显示:
1645
等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
Edward Coppock
它通过测量一条周期 10 的加权移动均线与两组变化率之和(周期 14 和 11)，显示长线买、卖点的时机。这是经典版本。
输入参数:
- ROC1Period (周期 = 14) — 合计中的第一个变化率。
- ROC2Period (周期 = 11) — 合计中的第二个变化率。
- MAPeriod (周期 = 10) — 合计中的均线变化周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13141
CCIBands_HTF
此 CCIBands 指标在输入参数中有时间帧选项。CCIBands
扩展 CCI 指标，基于 MetaTrader 5 捆绑的标准指标。
RSICloud
云指标，在计算最高价和最低价的 RSI 振荡器之间绘制包络。RSICloud_HTF
此 RSICloud 指标在输入参数中有时间帧选项。