ChanellOnParabolic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Svinozavr

Die Basis des ZigZag-Kanals ist nicht fix, sondern ein wandender Schwellwert der durch den Parablic SAR berechnet wird. Analog zu den Stops handelt es sich um feste und nachgezogene Schwellenwerte (Stops).

Die Indikatoreinstellung wird durch die Standardeingabeparameter für den Parabolic erledigt (Schrittweite und Maximum). Außerdem wurde die Einschränkung mit minimaler verfügbarer Breite des Kanals, enge Märkte zu entfernen, hinzugefügt. Das wird in Punkten eingestellt.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 17.06.2009.   

ChanellOnParabolic

Abb.1 Der ChanellOnParabolic Indikator 

