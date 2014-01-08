ChanellOnParabolic

原作者:

Svinozavr

ZigZag通道基于由抛物线SAR计算的滑动而非固定的阈。以此类推， 止损是固定跟踪阈 (stops)。

本指标的设置是通过Parabolic输入参数（Step and Maximum）的标准输入完成的。此外, 通道有最小可用宽度的限制。它是以点数为单位设置的。.

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.06.17日发布到mql4.com上的代码基地。

图1 ChanellOnParabolic指标