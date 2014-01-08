代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ChanellOnParabolic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1376
等级:
(19)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Svinozavr

ZigZag通道基于由抛物线SAR计算的滑动而非固定的阈。以此类推， 止损是固定跟踪阈 (stops)。

本指标的设置是通过Parabolic输入参数（Step and Maximum）的标准输入完成的。此外, 通道有最小可用宽度的限制。它是以点数为单位设置的。.

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.06.17日发布到mql4.com上的代码基地。   

ChanellOnParabolic

图1 ChanellOnParabolic指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1313

RSI_MA_LevelSignal RSI_MA_LevelSignal

基于两条移动平均线和RSI绘制的“交易助手”系列指标

St_LRegr St_LRegr

按照指标缓冲区绘制的线性回归通道

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

新柱线出现时触发的声音信号

i-VaR95 i-VaR95

该指标显示历史波幅值