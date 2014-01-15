CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_LinearRegSlopeV2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
953
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
exp_linearregslopev2.mq5 (7.92 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorlinearregslope_v2.mq5 (10.09 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading usando el indicador ColorLinearRegSlope_V2. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, si el color de la banda del indicador cambia. La salida de las transacciones se ejecuta mediante órdenes pendientes o cuando se produce un cambio de color en la banda.

Coloque el archivo compilado del indicador ColorLinearRegSlope_V2.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados

Fig. 2. Gráfico de resultados

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1232

Exp_ColorJVariation Exp_ColorJVariation

Sistema de comercio utilizando el oscilador.

Exp_VortexIndicator Exp_VortexIndicator

Asesor Experto basado en el indicador VortexIndicator.

St_LRegr St_LRegr

El indicador de canal de regresión lineal trazado en los buffers del indicador

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

El canal trazado sobre la base de un parabólico