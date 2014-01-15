Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_LinearRegSlopeV2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading usando el indicador ColorLinearRegSlope_V2. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, si el color de la banda del indicador cambia. La salida de las transacciones se ejecuta mediante órdenes pendientes o cuando se produce un cambio de color en la banda.
Coloque el archivo compilado del indicador ColorLinearRegSlope_V2.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el año 2011 en USDCHF H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1232
