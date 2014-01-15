Autor real:

Stajer59

Descripcion:

El indicador de canal de regresión lineal difiere del estándar por la presencia de las líneas de soporte y resistencia adicional que permiten extender hasta 80-100% la amplitud de precio y un cruce independiente en el gráfico. Todas las líneas de canal se colocan en los buffers del indicador que posibilita utilizar este indicador en los EA's.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 27.06.2009.

Fig.1 Indicador St_LRegr