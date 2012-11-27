Ставь лайки и следи за новостями
ChanellOnParabolic - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Svinozavr
В основе построения канала лежит ZigZag, у которого порог срабатывания не фиксированный, а скользящий, вычисляемый с помощью Parabolic SAR. По аналогии со стопами: фиксированный и трейлинг пороги (стопы).
Настройка индикатора осуществляется стандартными вводными для Параболика входными параметрами (Шаг и Максимум). Кроме того, для удаления тонкого рынка добавлено ограничение по минимально допустимой ширине канала - задается в пунктах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.06.2009.
Рис.1 Индикатор ChanellOnParabolic
