Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCICloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1645
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора CCI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.
Рис.1. Индикатор CCICloud
Fx10Setup_HTF
Индикатор Fx10Setup с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KC_Cloud
Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.
CCIBands
Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 5.KC_Cloud_HTF
Индикатор KC_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.