CCICloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора CCI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Рис.1. Индикатор CCICloud

Fx10Setup_HTF Fx10Setup_HTF

Индикатор Fx10Setup с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KC_Cloud KC_Cloud

Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.

CCIBands CCIBands

Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 5.

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

Индикатор KC_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.