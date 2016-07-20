CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCICloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ccicloud.mq5 (5.72 KB) ansehen
Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des CCI Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.

Abb.1. Der CCICloud Indikator

Abb.1. Der CCICloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13127

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

Der KC_Cloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

KC_Cloud KC_Cloud

Kanal als Wolke auf Basis eines Gleitenden Durchschnitts und dem "Average True Range".

CCICloud_HTF CCICloud_HTF

Der CCICloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

CCIBands CCIBands

Ein erweiterter CCI-Indikator auf Basis des Standard-Indikators des MetaTrader 5.