Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCICloud - indicador para MetaTrader 5
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores do oscilador CCI calculados para alta e a baixa dos preços.
Fig.1. O indicador CCICloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13127
