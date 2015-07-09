CodeBaseSeções
CCICloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores do oscilador CCI calculados para alta e a baixa dos preços.

Fig.1. O indicador CCICloud

Fig.1. O indicador CCICloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13127

