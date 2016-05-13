CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorStepXCCX - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
719
(17)
exp_colorstepxccx.mq5 (7.83 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
colorstepxccx.mq5 (10.41 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Handelssystem das den ColorStepXCCX Indikator verwendet Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke ändert.

Kopieren sie die compilierte ColorStepXCCX.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1312

