und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_ColorStepXCCX - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 719
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Handelssystem das den ColorStepXCCX Indikator verwendet Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn sich die Farbe der Wolke ändert.
Kopieren sie die compilierte ColorStepXCCX.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für XAUUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1312
Der "Trader Assistent" Indikator, der auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten und dem RSI gezeichnet wirdSt_LRegr
Linearer Regressionskanal Indikator auf Indikator Buffers gezeichnet
Kanal gezeichnet auf Basis eines Parabolicytg_Alert_New_Bar
Ein Tonsignal das ausgelöst wird, wenn ein neuer Balken erscheint