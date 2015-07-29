请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
KC_Cloud 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 KC_Cloud.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. KC_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13113
KC_Cloud
云通道指标基于移动均线和平均真实范围。AroonOscillatorTrend_x10
此 AroonOscillatorTrend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 AroonOscillator 振荡器的位置。
CCICloud
云指标，在计算最高价和最低价的 CCI 振荡器之间绘制包络。CCICloud_HTF
此 CCICloud 指标在输入参数中有时间帧选项。