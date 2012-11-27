CodeBaseРазделы
Индикаторы

St_LRegr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2833
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Stajer59

Индикатор канала линейной регрессии, который отличается от стандартного наличием дополнительных линий поддержки-сопротивления, позволяющих охватить до 80-100% амплитуды цены и самостоятельным перемещением по графику. Все линии канала размещены в индикаторных буферах, так что оказывается возможным использование этого индикатора в экспертах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  27.06.2009.   

Рис.1 Индикатор St_LRegr

