St_LRegr - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Stajer59
Индикатор канала линейной регрессии, который отличается от стандартного наличием дополнительных линий поддержки-сопротивления, позволяющих охватить до 80-100% амплитуды цены и самостоятельным перемещением по графику. Все линии канала размещены в индикаторных буферах, так что оказывается возможным использование этого индикатора в экспертах.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.06.2009.
Рис.1 Индикатор St_LRegr
