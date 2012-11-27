Реальный автор:

Stajer59

Индикатор канала линейной регрессии, который отличается от стандартного наличием дополнительных линий поддержки-сопротивления, позволяющих охватить до 80-100% амплитуды цены и самостоятельным перемещением по графику. Все линии канала размещены в индикаторных буферах, так что оказывается возможным использование этого индикатора в экспертах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.06.2009.

Рис.1 Индикатор St_LRegr