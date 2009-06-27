CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

St_LRegr - индикатор для MetaTrader 4

Виктор Александрович
Просмотров:
6341
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор канала линейной регрессии, который отличается от стандартного наличием дополнительных линий поддержки-сопротивления, позволяющих охватить до 80-100% амплитуды цены.



Peceptron_Mult Peceptron_Mult

Мультивалютник по перцептрону.

tudasuda tudasuda

Хеджирующий советник

A Tool: Horizontal Grid Plotter A Tool: Horizontal Grid Plotter

Скрипт для быстрой разметки графика ценовыми линиями

A Tool: Vertical Grid Plotter A Tool: Vertical Grid Plotter

Скрипт для быстрой разметки графика вертикальными линиями времени