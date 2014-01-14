Participe de nossa página de fãs
St_LRegr - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1304
- 1304
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Stajer59
O indicador de canal de regressão linear difere do padrão devido a presença das linhas adicionas de suporte / resistência que permitem estendê-las de 80-100% da amplitude do preço e do cruzamento independente no gráfico. Todas as linhas do canal são colocadas nos buffers do indicador, tornando possível a utilização deste indicador nos Expert Advisors.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.06.2009.
Fig.1 Indicador St_LRegr
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1310
