Autor real:

Stajer59

O indicador de canal de regressão linear difere do padrão devido a presença das linhas adicionas de suporte / resistência que permitem estendê-las de 80-100% da amplitude do preço e do cruzamento independente no gráfico. Todas as linhas do canal são colocadas nos buffers do indicador, tornando possível a utilização deste indicador nos Expert Advisors.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.06.2009.

Fig.1 Indicador St_LRegr