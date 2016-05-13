CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
St_LRegr - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
828
(19)
st_lregr.mq5 (9.61 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor:

Stajer59

Der lineare Regressionskanal Indikator unterscheidet sich vom Standard durch das Vorhandensein von zusätzlichen Unterstützungs-/Widerstandslinien die es erlauben, die Preisamplitude um 80-100% zu erweitern und es eine unabhängige Kreuzung im Chart gibt. Alle Kanallinien werden im Indikatorbuffer patziert was es ermöglicht, den Indikator im Expert Advisor zu verwenden.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.06.2009.   

Abb.1 Der St_LRegr Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1310

