Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.

Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в бледно-розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в салатовый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор AroonOscillatorTrend_x10