AroonOscillatorTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate blass rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate hell grün. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.
Abb.1. Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13097
