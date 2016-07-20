CodeBaseKategorien
Indikatoren

AroonOscillatorTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
711
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate blass rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate hell grün. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Abb.1. Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13097

