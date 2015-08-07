Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Donchian_Fibo_Clouds - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 985
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
Indicador Donchian_Fibo, presentado en forma de nube.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base 22.05.2015.
Fig. 1. Indicador Donchian_Fibo_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13088
Indicador Fx10Setup con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Fx10Setup
Sencillísimo indicador de tendencia en base a un grupo de indicadores técnicos.
Indicador Donchian_Fibo_Clouds con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ADXCrossing_HTF_Signal
El indicador ADXCrossing_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ADXCrossing.