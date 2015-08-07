CodeBaseSecciones
Donchian_Fibo_Clouds - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani

Indicador Donchian_Fibo, presentado en forma de nube.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base 22.05.2015.

Fig. 1. Indicador Donchian_Fibo_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13088

Fx10Setup_HTF Fx10Setup_HTF

Indicador Fx10Setup con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Fx10Setup Fx10Setup

Sencillísimo indicador de tendencia en base a un grupo de indicadores técnicos.

Donchian_Fibo_Clouds_HTF Donchian_Fibo_Clouds_HTF

Indicador Donchian_Fibo_Clouds con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ADXCrossing_HTF_Signal ADXCrossing_HTF_Signal

El indicador ADXCrossing_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o la señal para las operaciones del indicador ADXCrossing.