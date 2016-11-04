無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Donchian_Fibo_Clouds - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
雲として実装されたDonchian_Fibo指標
この指標はもともとMQL4で書かれ2015年5月22日にコードベースに公開されました。
図1 Donchian_Fibo_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13088
