Nikolay Kositsin
実際の著者：

Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani

雲として実装されたDonchian_Fibo指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2015年5月22日にコードベースに公開されました。

図1　Donchian_Fibo_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13088

