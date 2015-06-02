CodeBaseРазделы
Индикаторы

Donchian_Fibo_Clouds - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1992
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani

Индикатор Donchian_Fibo, представленный в облачном виде.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 22.05.2015.

Рис.1. Индикатор Donchian_Fibo_Cloud

