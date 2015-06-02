Смотри, как бесплатно скачать роботов
Donchian_Fibo_Clouds - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
Индикатор Donchian_Fibo, представленный в облачном виде.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 22.05.2015.
Рис.1. Индикатор Donchian_Fibo_Cloud
