Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf einer Gruppe von technischen Indikatoren.

Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Der Donchian_Fibo_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Der ADXCrossing_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ADXCrossing Indikators.