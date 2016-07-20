Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Donchian_Fibo_Clouds - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
Der Donchian_Fibo Indikator umgesetzt als Wolke.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL5 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 22.05.2015.
Abb.1. Der Donchian_Fibo_Cloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13088
Fx10Setup_HTF
Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.Fx10Setup
Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf einer Gruppe von technischen Indikatoren.
Donchian_Fibo_Clouds_HTF
Der Donchian_Fibo_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.ADXCrossing_HTF_Signal
Der ADXCrossing_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des ADXCrossing Indikators.