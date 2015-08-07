Mira cómo descargar robots gratis
Fx10Setup - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
palanka
Sencillísimo indicador de tendencia en base a un grupo de indicadores técnicos. En el momento de una tendencia fuerte aparecerán barras de colores con el color correspondiente.
Fig. 1. Indicador Fx10Setup
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13076
