Donchian_Fibo_Clouds - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
O indicador Donchian_Fibo implementado como uma nuvem.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL5 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 22/05/2015.
Fig.1. O indicador Donchian_Fibo_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13088
Fx10Setup_HTF
O indicador Fx10Setup com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Fx10Setup
Indicador de tendência simples baseado em um grupo de vários indicadores técnicos.
Donchian_Fibo_Clouds_HTF
O indicador Donchian_Fibo_Clouds com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ADXCrossing_HTF_Signal
O indicador ADXCrossing_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou um sinal com base no indicador ADXCrossing.