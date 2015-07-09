CodeBaseSeções
Donchian_Fibo_Clouds - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1509
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani

O indicador Donchian_Fibo implementado como uma nuvem.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL5 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 22/05/2015.

Fig.1. O indicador Donchian_Fibo_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13088

