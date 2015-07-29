请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Donchian_Fibo_Clouds - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1125
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Guilherme Santos & Luis Guilherme Damiani
本 Donchian_Fibo 指标以云图形式实现。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 22.05.2015。
图例.1. Donchian_Fibo_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13088
Fx10Setup_HTF
此 Fx10Setup 指标在输入参数中有时间帧选项。Fx10Setup
基于若干技术指标组的简单趋势指标。
Donchian_Fibo_Clouds_HTF
此 Donchian_Fibo_Clouds 指标在输入参数中有时间帧选项。ADXCrossing_HTF_Signal
此 ADXCrossing_HTF_Signal 指标显示趋势方向，以及基于 ADXCrossing 指标的信号。