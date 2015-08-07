Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CMxTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 772
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador CMxTrend_x10 muestra la posición del oscilador CMx desde diez marcos temporales diferentes.
La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de dorado, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de aguamarina. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador CMxTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13058
El indicador MultiCMxTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador CMx de diez marcos temporales diferentes.CMx_HTF
Indicador CMx con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador CMO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Rainbow_Clouds
Abanico de medias móviles en forma de grupo de indicadores de nube.