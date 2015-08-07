CodeBaseSecciones
CMxTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
772
(13)
El indicador CMxTrend_x10 muestra la posición del oscilador CMx desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de dorado, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de aguamarina. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador CMxTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13058

