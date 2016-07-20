Der CMx Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Der MultiCMxTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der CMx Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Der CMO Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Ein Fächer von gleitenden Durchschnitten umgesetzt als Gruppe von Indikatorwolken.