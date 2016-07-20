CodeBaseKategorien
CMxTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
670
(13)
Der CMxTrend_x10 Indikator zeigt die CMx Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate gold, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate aquamarin. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Abb.1. Der CMxTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13058

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

Der MultiCMxTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der CMx Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

CMx_HTF CMx_HTF

Der CMx Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

CMO_HTF CMO_HTF

Der CMO Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Rainbow_Clouds Rainbow_Clouds

Ein Fächer von gleitenden Durchschnitten umgesetzt als Gruppe von Indikatorwolken.