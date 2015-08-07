CodeBaseSecciones
Rainbow_Clouds - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Abanico de medias móviles en forma de grupo de indicadores de nube.

El indicador usa las clases  de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador Rainbow_Clouds

CMO_HTF CMO_HTF

Indicador CMO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

El indicador CMxTrend_x10 muestra la posición del oscilador CMx desde diez marcos temporales diferentes.

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

Indicador Rainbow_Clouds con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Statistical Functions Statistical Functions

Conjunto de funciones estadísticas, que permiten calcular ciertos valores que describen las series temporales.