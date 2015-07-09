O indicador CMxTrend_x10 mostra a posição do oscilador CMx de dez períodos diferentes.

Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em ouro, se está acima do nível de sobre-compra, os quadrados coloridos são pintados em água-marinha. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador CMxTrend_x10