CMxTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador CMxTrend_x10 mostra a posição do oscilador CMx de dez períodos diferentes.
Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, os quadrados coloridos são pintados em ouro, se está acima do nível de sobre-compra, os quadrados coloridos são pintados em água-marinha. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador CMxTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13058
