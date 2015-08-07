Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiCMxTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiCMxTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicadorCMx desde diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de dorado, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de aguamarina. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiCMxTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13057
Indicador CMx con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CoeffofLine_true_HTF
Indicador CoeffofLine_true con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El indicador CMxTrend_x10 muestra la posición del oscilador CMx desde diez marcos temporales diferentes.CMO_HTF
Indicador CMO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.