CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CMO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
804
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
cmo.mq5 (8.27 KB) ver
cmo_htf.mq5 (10.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador CMO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CMO.mq5.

Fig. 1. Indicador CMO_HTF

Fig. 1. Indicador CMO_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13059

CMxTrend_x10 CMxTrend_x10

El indicador CMxTrend_x10 muestra la posición del oscilador CMx desde diez marcos temporales diferentes.

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

El indicador MultiCMxTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador CMx de diez marcos temporales diferentes.

Rainbow_Clouds Rainbow_Clouds

Abanico de medias móviles en forma de grupo de indicadores de nube.

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

Indicador Rainbow_Clouds con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.