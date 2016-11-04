コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CMxTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

CMxTrend_x10指標は10つの時間枠からの CMxオシレータのポジションを示します。

色付きの正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は金色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は水色で塗られています。それ以外のときは、正方形は灰色です。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

図1　CMxTrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13058

MultiCMxTrend_x10 MultiCMxTrend_x10

MultiCMxTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のCMxオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

CMx_HTF CMx_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCMx指標

CMO_HTF CMO_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCMO指標

Rainbow_Clouds Rainbow_Clouds

クラウド指標のグループとして実装された移動平均のファン