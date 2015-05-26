Смотри, как бесплатно скачать роботов
CMxTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор CMxTrend_x10 отображает положение осциллятора CMx с десяти разных таймфреймов.
Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в аквамариновый. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Рис.1. Индикатор CMxTrend_x10
MultiCMxTrend_x10
Индикатор MultiCMxTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора CMx с десяти различных таймфреймов.CMx_HTF
Индикатор CMx с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.