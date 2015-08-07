CodeBaseSecciones
ChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5

El indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la posición del indicador de tendencia ChandelierStops_v1 desde diez marcos temporales diferentes.

La posición de la línea del indicador por debajo del nivel de precios mínimos colorea los cuadrados de verde claro, la posición por encima del nivel de los máximos, de rosa. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador ChandelierStops_v1Trend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13052

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 de diez marcos temporales diferentes.

Rainbow_HMA_HTF Rainbow_HMA_HTF

Indicador Rainbow_HMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

Indicador ChangeOfVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

Indicador ChannelAnt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.