Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1112
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la posición del indicador de tendencia ChandelierStops_v1 desde diez marcos temporales diferentes.
La posición de la línea del indicador por debajo del nivel de precios mínimos colorea los cuadrados de verde claro, la posición por encima del nivel de los máximos, de rosa. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador ChandelierStops_v1Trend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13052
El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 de diez marcos temporales diferentes.Rainbow_HMA_HTF
Indicador Rainbow_HMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ChangeOfVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ChannelAnt_HTF
Indicador ChannelAnt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.