無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ChandelierStops_v1Trend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 906
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠の ChandelierStops_v1トレンド指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。
正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄緑色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は桃色で塗られています。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。
図1 ChandelierStops_v1Trend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13052
MultiChandelierStops_v1Trend_x10
MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。Rainbow_HMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_HMA指標
ChangeOfVolatility_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChangeOfVolatility指標ChannelAnt_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つChannelAnt指標