ChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠の ChandelierStops_v1トレンド指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄緑色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は桃色で塗られています。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

図1 ChandelierStops_v1Trend_x10指標