ChandelierStops_v1Trend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠の ChandelierStops_v1トレンド指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

正方形は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄緑色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は桃色で塗られています。この指標は最後に閉じたバーの値を使用します。

図1　ChandelierStops_v1Trend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13052

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 MultiChandelierStops_v1Trend_x10

MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠のChandelierStops_v1指標の位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

Rainbow_HMA_HTF Rainbow_HMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRainbow_HMA指標

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むChangeOfVolatility指標

ChannelAnt_HTF ChannelAnt_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つChannelAnt指標