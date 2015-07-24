请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ChandelierStops_v1Trend_x10 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1218
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 ChandelierStops_v1Trend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 趋势指标的位置。
如果指标线处于最低价之下, 彩色方块喷成浅绿色, 如果处于最高价之上, 彩色方块喷成粉色。指标使用最后的收盘柱线数值。
图例.1. ChandelierStops_v1Trend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13052
MultiChandelierStops_v1Trend_x10
此 MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 指标的位置，显示当前趋势的信息。Rainbow_HMA_HTF
此 Rainbow_HMA 指标在输入参数中有时间帧选项。
ChangeOfVolatility_HTF
此 ChangeOfVolatility 指标在输入参数中有时间帧选项。ChannelAnt_HTF
此 ChannelAnt 指标在输入参数中有时间帧选项。