ChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1599
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 mostra a posição do indicador de tendência ChandelierStops_v1 de dez períodos diferentes.

Se a linha do indicador está posicionada abaixo do nível do preço mínimo, os quadrados são pintados em verde claro, se ela está acima do nível máximo de preço, os quadrados são pintadas de rosa. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10

Fig.1. O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13052

