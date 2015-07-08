O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 mostra a posição do indicador de tendência ChandelierStops_v1 de dez períodos diferentes.

Se a linha do indicador está posicionada abaixo do nível do preço mínimo, os quadrados são pintados em verde claro, se ela está acima do nível máximo de preço, os quadrados são pintadas de rosa. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.

Fig.1. O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10