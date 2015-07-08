Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1599
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 mostra a posição do indicador de tendência ChandelierStops_v1 de dez períodos diferentes.
Se a linha do indicador está posicionada abaixo do nível do preço mínimo, os quadrados são pintados em verde claro, se ela está acima do nível máximo de preço, os quadrados são pintadas de rosa. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador ChandelierStops_v1Trend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13052
O indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do indicador ChandelierStops_v1 de dez períodos diferentes.Rainbow_HMA_HTF
O indicador Rainbow_HMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador ChangeOfVolatility com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ChannelAnt_HTF
O indicador ChannelAnt com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.