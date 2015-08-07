CodeBaseSecciones
Indicadores

ChannelAnt_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
777
(12)
channelant.mq5 (14.55 KB) ver
channelant_htf.mq5 (14.69 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ChannelAnt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ChannelAnt.mq5.

Fig. 1. Indicador ChannelAnt_HTF

