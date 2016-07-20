und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ChandelierStops_v1Trend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die ChandelierStops_v1 Trendindikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Ist die Indikatorlinie kleiner als der Minimalpreis-Level, werden die farbigen Quadrate hell grün, ist sie größer als die Maximalpreis-Level, werden die Quadrate rosa. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.
Abb.1. Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13052
Der Rainbow_HMA Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Der ChangeOfVolatility Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.ChannelAnt_HTF
Der ChannelAnt Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.