ChandelierStops_v1Trend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator zeigt die ChandelierStops_v1 Trendindikatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Ist die Indikatorlinie kleiner als der Minimalpreis-Level, werden die farbigen Quadrate hell grün, ist sie größer als die Maximalpreis-Level, werden die Quadrate rosa. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Abb.1. Der ChandelierStops_v1Trend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13052

