CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
959
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 desde diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de precios mínimos colorea las líneas de verde claro, la posición por encima del nivel de los máximos, de rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ChandelierStops_v1.mq5.

Fig. 1. Indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10

Fig. 1. Indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13050

Rainbow_HMA_HTF Rainbow_HMA_HTF

Indicador Rainbow_HMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Rainbow_HMA Rainbow_HMA

Sesenta medias móviles HMA con un periodo que cambia suavemente en un gráfico.

ChandelierStops_v1Trend_x10 ChandelierStops_v1Trend_x10

El indicador ChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la posición del indicador de tendencia ChandelierStops_v1 desde diez marcos temporales diferentes.

ChangeOfVolatility_HTF ChangeOfVolatility_HTF

Indicador ChangeOfVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.