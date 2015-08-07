Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador ChandelierStops_v1 desde diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de precios mínimos colorea las líneas de verde claro, la posición por encima del nivel de los máximos, de rosa. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ChandelierStops_v1.mq5.
Fig. 1. Indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13050
