ChandelierStops_v1Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- 2406
Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10 отображает положение трендового индикатора ChandelierStops_v1 с десяти разных таймфреймов.
Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает квадраты в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Рис.1. Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10
Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.ChandelierStops_v1_HTF_Signal
Индикатор ChandelierStops_v1_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ChandelierStops_v1.
Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.ChangeOfVolatility_HTF
Индикатор ChangeOfVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.