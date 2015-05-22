Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10 отображает положение трендового индикатора ChandelierStops_v1 с десяти разных таймфреймов.

Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает квадраты в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10