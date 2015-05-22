CodeBaseРазделы
Индикаторы

ChandelierStops_v1Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2406
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10 отображает положение трендового индикатора ChandelierStops_v1 с десяти разных таймфреймов.

Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает квадраты в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10

