此 MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 指标的位置，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成浅绿色, 如果高于超买位, 线条喷粉色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。

此指标需要 ChandelierStops_v1.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标