请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1410
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 指标的位置，显示当前趋势的信息。
十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器位于超卖位之下, 线条喷成浅绿色, 如果高于超买位, 线条喷粉色。否则, 线条为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 ChandelierStops_v1.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. MultiChandelierStops_v1Trend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13050
Rainbow_HMA_HTF
此 Rainbow_HMA 指标在输入参数中有时间帧选项。Rainbow_HMA
在单一图表上显示六十条周期梯度变化的 Hull 移动均线 (HMA)。
ChandelierStops_v1Trend_x10
此 ChandelierStops_v1Trend_x10 指标显示来自十个不同时间帧 ChandelierStops_v1 趋势指标的位置。ChangeOfVolatility_HTF
此 ChangeOfVolatility 指标在输入参数中有时间帧选项。