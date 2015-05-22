Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает линии в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ChandelierStops_v1.mq5.
Рис.1. Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10
Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10 отображает положение трендового индикатора ChandelierStops_v1 с десяти разных таймфреймов.Rainbow_HMA
Шестьдесят скользящих средних HMA с плавно меняющимся периодом на одном графике.
Индикатор ChangeOfVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Arbitrage II
Индикатор строит две линии, которые отображают разность двух валют, полученную из трех валютных пар.