Индикаторы

MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2288
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает линии в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ChandelierStops_v1.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10

ChandelierStops_v1Trend_x10

Индикатор ChandelierStops_v1Trend_x10 отображает положение трендового индикатора ChandelierStops_v1 с десяти разных таймфреймов.

