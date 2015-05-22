Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение линии индикатора ниже уровня минимальных цен окрашивает линии в салатовый цвет, положение выше уровня максимальных — в розовый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ChandelierStops_v1.mq5.

Рис.1. Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10