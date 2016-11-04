無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標は、10の異なる時間枠の ChandelierStops_v1オシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。
10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、指標線が最小価格レベルよりも下方に位置している場合は薄緑色、最大価格レベルよりも上方に位置している場合は桃色で塗られています。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
この指標はChandelierStops_v1.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 MultiChandelierStops_v1Trend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13050
