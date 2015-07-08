Participe de nossa página de fãs
MultiChandelierStops_v1Trend_x10 - indicador para MetaTrader 5
1400
O indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do indicador ChandelierStops_v1 de dez períodos diferentes.
Cada uma das dez linhas indicador corresponde a um indicador separado. Se a linha do indicador é posicionado abaixo do nível do preço mínimo, as linhas são pintadas em verde claro, se ela está acima do nível máximo de preço, as linhas são pintadas na cor de rosa. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.
O indicador requer o arquivo do indicador ChandelierStops_v1.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador MultiChandelierStops_v1Trend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13050
