ポケットに対して
インディケータ

Flat-Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1059
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
flat-trend.mq5 (9.06 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
実際の著者：

Sergey

トレンドともみ合い相場を定義する指標。ピンクのバーはトレンド、灰色のバーはもみ合い相場、紫色のバーはトレンドまたはフラットシフトです。

図1 Flat-Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1303

