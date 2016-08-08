この指標は、数量への市場の動き（ブル/ベア）の支配的な力を表示します。

力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。