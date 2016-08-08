無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Flat-Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Sergey
トレンドともみ合い相場を定義する指標。ピンクのバーはトレンド、灰色のバーはもみ合い相場、紫色のバーはトレンドまたはフラットシフトです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1303
BullsBearsVolume
この指標は、数量への市場の動き（ブル/ベア）の支配的な力を表示します。力の均衡
力の均衡（Balance of Power、BOP）指標 はIgor Livshinによって説明され、ブル対ベアの強度を、各々が極端なレベルにまで価格をプッシュする能力を評価することによって測定します。
ytg_Change_Price_Percent
この指標は、4つの選択された金融機関のための日の価格変動を百分率で表示します。Exp_XRVI
XRVIオシレータとそのシグナルラインの交差を使った取引システム。