und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Flat-Trend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1229
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Sergey
Indikator um Trend und Seitwärtsbewegungen zu definieren. Rosa Balken sind ein Trend, graue Balken sind eine Seitwärtsbewegung, violette Balken sind ein Trend oder eine Verschiebung der Seitwärtsbewegung.
Abb.1 Der Flat-Trend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1303
Der Indikator zeigt die dominante Kraft der Marktbewegung (Bullen-Bären) auf das VolumenBalance of Power
Der Balance of Power (BOP) Indikator wurde von Igor Livshin beschrieben und misst die Stärke der Bullen gegenüber den Bären durch Bewertung der Fähigkeit der beiden den Preis auf einen extremen Level zu drücken.
Dieser Indikator zeigt Änderungen der Tagespreise in Prozenten für vier gewählte InstrumenteExp_XRVI
Handelssystem, das die Kreuzung des XRVI Oszillators mit seiner Singallinie verwendet.