Der Indikator zeigt die dominante Kraft der Marktbewegung (Bullen-Bären) auf das Volumen

Der Balance of Power (BOP) Indikator wurde von Igor Livshin beschrieben und misst die Stärke der Bullen gegenüber den Bären durch Bewertung der Fähigkeit der beiden den Preis auf einen extremen Level zu drücken.