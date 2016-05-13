CodeBaseKategorien
Flat-Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Sergey

Indikator um Trend und Seitwärtsbewegungen zu definieren. Rosa Balken sind ein Trend, graue Balken sind eine Seitwärtsbewegung, violette Balken sind ein Trend oder eine Verschiebung der Seitwärtsbewegung.

Abb.1 Der Flat-Trend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1303

