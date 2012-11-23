Смотри, как бесплатно скачать роботов
Flat-Trend - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Sergey
Индикатор для определения тренда и флэта. Розовый бар - тренд, серый бар - флэт, фиолетовый бар переход в тренд или флэт.
Рис.1 Индикатор Flat-Trend
