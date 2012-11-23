CodeBaseРазделы
Индикаторы

Flat-Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
7504
(21)
Реальный автор:

Sergey

Индикатор для определения тренда и флэта. Розовый бар - тренд, серый бар - флэт, фиолетовый бар переход в тренд или флэт.

Рис.1 Индикатор Flat-Trend

BullsBearsVolume BullsBearsVolume

Индикатор показывает преобладающую силу движения рынка (bulls-bears) с учетом объема

Exp_ColorMETRO Exp_ColorMETRO

Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO

ytg_Change_Price_Percent ytg_Change_Price_Percent

Этот индикатор отображает дневное изменение цены выраженное в процентах для четырёх, выбранных финансовых инструментов.

Exp_XRVI Exp_XRVI

Торговая система с использованием пересечений осциллятора XRVI с его сигнальной линией.