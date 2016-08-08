コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BullsBearsVolume - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はMetaQuotes Software Corp.のBears.mq5及びBulls.mq5の指標のコードに基づいています。

指標の計算式は下記の通りです。

Bull >0 及び Bear>0   =>  Ind= Bull – Bear
Bull <0 及び Bear<0   =>  Ind= Bear- Bull
(Bull <0 及び Bear>0  ) または (Bull >0 及び Bear<0  )  =>  Ind= Bear+Bull

数量の係数で受信した値の倍数。数量はティックまたは実数量です（入力パラメータで設定）。そして、デルタつまりフラットノイズレベルが設定されていれば、すべてのゼロ未満指標値はゼロに設定されます。

 例1　BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作

例2BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作

指標パラメータ設定のウィンドウ。

