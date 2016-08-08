この指標はMetaQuotes Software Corp.のBears.mq5及びBulls.mq5の指標のコードに基づいています。



指標の計算式は下記の通りです。



Bull >0 及び Bear>0 => Ind= Bull – Bear

Bull <0 及び Bear<0 => Ind= Bear- Bull

(Bull <0 及び Bear>0 ) または (Bull >0 及び Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull

数量の係数で受信した値の倍数。数量はティックまたは実数量です（入力パラメータで設定）。そして、デルタつまりフラットノイズレベルが設定されていれば、すべてのゼロ未満指標値はゼロに設定されます。

例1 BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作

例2BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作





指標パラメータ設定のウィンドウ。