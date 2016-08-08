無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標はMetaQuotes Software Corp.のBears.mq5及びBulls.mq5の指標のコードに基づいています。
指標の計算式は下記の通りです。
Bull >0 及び Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 及び Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 及び Bear>0 ) または (Bull >0 及び Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
数量の係数で受信した値の倍数。数量はティックまたは実数量です（入力パラメータで設定）。そして、デルタつまりフラットノイズレベルが設定されていれば、すべてのゼロ未満指標値はゼロに設定されます。
例1 BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作
例2BullsBearsVolume指標のEURUSD H1での操作
指標パラメータ設定のウィンドウ。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1302
