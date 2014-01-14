CodeBaseSeções
BullsBearsVolume - indicador para MetaTrader 5

O indicador é baseado no código dos "indicadores Bears.mq5 e Bulls.mq5 de MetaQuotes Software Corp.

OS valores dos indicadores são calculados pelo seguinte esquema:

Bull >0 and Bear>0   =>  Ind= Bull – Bear
Bull <0 and Bear<0   =>  Ind= Bear- Bull
(Bull <0 and Bear>0  ) ou (Bull >0 and Bear<0  )  =>  Ind= Bear+Bull

O valor Ind recebido multiplica o coeficiente de volume. O volume pode ser de tick ou de modo real (definido nos parâmetros de entrada). Então, se o delta, ou seja, o nível de ruído de lateralização for definido, todo o indicador de valores menores que zero são definidos como zero.

 O exemplo 1. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1

O exemplo 2. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1

A janela de configuração parâmetros indicadores.

