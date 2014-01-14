Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BullsBearsVolume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3430
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é baseado no código dos "indicadores Bears.mq5 e Bulls.mq5 de MetaQuotes Software Corp.
OS valores dos indicadores são calculados pelo seguinte esquema:
Bull >0 and Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 and Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 and Bear>0 ) ou (Bull >0 and Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
O valor Ind recebido multiplica o coeficiente de volume. O volume pode ser de tick ou de modo real (definido nos parâmetros de entrada). Então, se o delta, ou seja, o nível de ruído de lateralização for definido, todo o indicador de valores menores que zero são definidos como zero.
O exemplo 1. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1
O exemplo 2. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1
A janela de configuração parâmetros indicadores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1302
Indicador que define se o mercado está lateralizado ou com uma tendência definida.ytg_Change_Price_Percent
Este indicador exibe a variação de preço em percentagem para quatro ativos financeiros selecionados.
Sistema de negociações baseado no indicador ColorMETRO.KeltnerChannelWithFlatZone
O indicador de Canais de Keltner com a adição de uma área lateralizada.