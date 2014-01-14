O indicador é baseado no código dos "indicadores Bears.mq5 e Bulls.mq5 de MetaQuotes Software Corp.

OS valores dos indicadores são calculados pelo seguinte esquema:

Bull >0 and Bear>0 => Ind= Bull – Bear

Bull <0 and Bear<0 => Ind= Bear- Bull

(Bull <0 and Bear>0 ) ou (Bull >0 and Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull

O valor Ind recebido multiplica o coeficiente de volume. O volume pode ser de tick ou de modo real (definido nos parâmetros de entrada). Então, se o delta, ou seja, o nível de ruído de lateralização for definido, todo o indicador de valores menores que zero são definidos como zero.

O exemplo 1. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1

O exemplo 2. O trabalho do indicador BullsBearsVolume no EURUSD H1

A janela de configuração parâmetros indicadores.