Индикатор базируется на кодах индикаторов MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 и Bulls.mq5.



Значения индикатора вычисляются по схеме:



Bull >0 и Bear>0 => Ind= Bull – Bear

Bull <0 и Bear<0 => Ind= Bear- Bull

(Bull <0 и Bear>0 ) или (Bull >0 и Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull

Полученное значение Ind умножается на коэффициент объема. Объем может быть как тиковым, так и реальным (задается во входных параметрах). Затем, если задана delta - уровень флэтового шума, то все значения индикатора меньше указанного обнуляются.

Пример 1. Работа индикатора BullsBearsVolume на паре EURUSD H1

Пример 2. Работа индикатора BullsBearsVolume на паре EURUSD H1

Окно установки параметров индикатора