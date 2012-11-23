Ставь лайки и следи за новостями
BullsBearsVolume - индикатор для MetaTrader 5
- 4781
Индикатор базируется на кодах индикаторов MetaQuotes Software Corp. Bears.mq5 и Bulls.mq5.
Значения индикатора вычисляются по схеме:
Bull >0 и Bear>0 => Ind= Bull – Bear
Bull <0 и Bear<0 => Ind= Bear- Bull
(Bull <0 и Bear>0 ) или (Bull >0 и Bear<0 ) => Ind= Bear+Bull
Полученное значение Ind умножается на коэффициент объема. Объем может быть как тиковым, так и реальным (задается во входных параметрах). Затем, если задана delta - уровень флэтового шума, то все значения индикатора меньше указанного обнуляются.
Пример 1. Работа индикатора BullsBearsVolume на паре EURUSD H1
Пример 2. Работа индикатора BullsBearsVolume на паре EURUSD H1
Окно установки параметров индикатора
